Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80 Le Café Eco-solidaire Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80 Le Café Eco-solidaire Mimbaste vendredi 19 juin 2026.
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80
Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 21:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le vendredi 19 juin à partir de 18h30, la brocante se transforme en machine à remonter le temps !
Préparez vos plus beaux déhanchés, échauffez votre voix et venez pousser la chansonnette lors de notre Karaoké spécial années 80 !
Présence d’une buvette. Pizzas
Le vendredi 19 juin à partir de 18h30, la brocante se transforme en machine à remonter le temps !
Préparez vos plus beaux déhanchés, échauffez votre voix et venez pousser la chansonnette lors de notre Karaoké spécial années 80 !
Présence d’une buvette. Pizzas .
Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com
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English : Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80
Recycling Fridays. Friendly atmosphere.
On-site refreshment bar, food truck and board/outdoor games.
L’événement Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80 Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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