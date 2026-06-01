Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80 Le Café Eco-solidaire Mimbaste vendredi 19 juin 2026.

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le vendredi 19 juin à partir de 18h30, la brocante se transforme en machine à remonter le temps !

Préparez vos plus beaux déhanchés, échauffez votre voix et venez pousser la chansonnette lors de notre Karaoké spécial années 80 !

Présence d’une buvette. Pizzas

Le vendredi 19 juin à partir de 18h30, la brocante se transforme en machine à remonter le temps !

Préparez vos plus beaux déhanchés, échauffez votre voix et venez pousser la chansonnette lors de notre Karaoké spécial années 80 !

Présence d’une buvette. Pizzas .

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com

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English : Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80

Recycling Fridays. Friendly atmosphere.

On-site refreshment bar, food truck and board/outdoor games.

L’événement Vendredi de la Recyclerie karaoké les années 80 Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans