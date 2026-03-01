Vendredis de l’orgue

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Vendredis de l’orgue

Venez apprécier un concert d’orgues avec Joseph Rassam .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ Fridays

L’événement Vendredis de l’orgue Amilly a été mis à jour le 2026-02-19 par OT MONTARGIS