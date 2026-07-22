VENDREDIS GRATUITS | Spectacle À la une Compagnie du Bonjour Méru

Informations pratiques

Méru

VENDREDIS GRATUITS | Spectacle À la une Compagnie du Bonjour

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:15:00

fin : 2026-08-14 16:15:00

Date(s) :

2026-08-14

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

Vendredi 14 août, laissez-vous embarquer dans l’univers décalé et plein de bonne humeur de À la une , un spectacle participatif de la Compagnie du Bonjour.

Dans cette aventure drôle et poétique mêlant théâtre, marionnettes et interaction avec le public, une équipe de journalistes un peu loufoques fait son entrée au musée avec un étonnant vélo-bureau. Leur mission ? Réaliser un journal entièrement consacré aux bonnes nouvelles !

Au fil de l’histoire, les spectateurs sont invités à participer à cette rédaction pas comme les autres. Petits et grands deviennent tour à tour reporters, témoins ou sources d’inspiration pour nourrir ce journal optimiste et imaginatif.

Entre humour, créativité et poésie, À la une célèbre le partage, la convivialité et le pouvoir des histoires positives. Un spectacle familial qui invite chacun à porter un regard différent sur le monde et à repartir avec le sourire.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

©Compagnie du Bonjour

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

Vendredi 14 août, laissez-vous embarquer dans l’univers décalé et plein de bonne humeur de À la une , un spectacle participatif de la Compagnie du Bonjour.

Dans cette aventure drôle et poétique mêlant théâtre, marionnettes et interaction avec le public, une équipe de journalistes un peu loufoques fait son entrée au musée avec un étonnant vélo-bureau. Leur mission ? Réaliser un journal entièrement consacré aux bonnes nouvelles !

Au fil de l’histoire, les spectateurs sont invités à participer à cette rédaction pas comme les autres. Petits et grands deviennent tour à tour reporters, témoins ou sources d’inspiration pour nourrir ce journal optimiste et imaginatif.

Entre humour, créativité et poésie, À la une célèbre le partage, la convivialité et le pouvoir des histoires positives. Un spectacle familial qui invite chacun à porter un regard différent sur le monde et à repartir avec le sourire.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

©Compagnie du Bonjour .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

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English :

Looking for a chance to relax and explore with your family? This summer, the Museum of Mother-of-Pearl and Inlay Art in Méru invites you to take advantage of its Free Fridays!

Every Friday afternoon, in addition to the scheduled shows, the museum comes alive with impromptu guided tours, activities, and demonstrations showcasing its unique crafts. It’s a wonderful opportunity to (re)discover the museum for free in a lively and friendly atmosphere.

On Friday, August 14, let yourself be swept away into the whimsical and cheerful world of “%AB %C0 la une %BB,” an interactive show by the Compagnie du Bonjour.

In this funny and poetic adventure—blending theater, puppetry, and audience interaction—a team of slightly zany journalists makes their debutthe museum on a surprising bike-office. Their mission? To produce a newspaper entirely dedicated to good news!

As the story unfolds, audience members are invited to participate in this one-of-a-kind newsroom. Young and old alike take turns as reporters, witnesses, or sources of inspiration to fuel this optimistic and imaginative newspaper.

Combining humor, creativity, and poetry, “%AB %C0 la une %BB” celebrates sharing, togetherness, and the power of positive stories. A family-friendly show that invites everyone to see the world in a different light and leave with a smile.

Free admission for all.

This project is part of “L’Été culturel,” an event organized by the Ministry of Culture and supported by the Hauts-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs.

%A9Compagnie du Bonjour

L’événement VENDREDIS GRATUITS | Spectacle À la une Compagnie du Bonjour Méru a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre