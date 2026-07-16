Venez à la découverte de ce lycée durant les Journées européennes du patrimoine, Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche, Montpellier

Informations pratiques

Venez à la découverte de ce lycée durant les Journées européennes du patrimoine Samedi 19 septembre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h15, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30 Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée de la visite : 1h15 . Les départs ont lieu toutes les 30 minutes selon le calendrier suivant :

Matin : 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h15.

Après-midi : 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Nous sommes ravis de vous informer que le lycée Georges Frêche ouvrira ses portes aux visiteurs !

Profitez des visites guidées organisées par les étudiants de 1ère année du BTS Tourisme du lycée Georges Frêche. Vous pourrez en apprendre davantage sur les formations dispensées dans l’établissement, ainsi que découvrir les différents espaces de ce bâtiment unique. Parmi ceux-ci, vous trouverez un lieu d’exposition temporaire d’œuvres d’art, un espace de conférence, quatre restaurants d’application, un hôtel pédagogique comprenant neuf chambres, ainsi qu’une boutique.

Nous espérons vous accueillir nombreux pour cette journée spéciale !

Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche 401 rue Le Titien, 34000 Montpellier Montpellier 34006 Port Marianne Hérault Occitanie 04 67 13 05 05 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-decouverte-du-lycee-georges-freche-3 »}] Le lycée Georges Frêche de Montpellier est un établissement hôtelier. Signé par l’architecte italien Massimo Fuksas, l’édifice a ouvert ses portes en 2012. La structure, composée de plus de 17 000 plaques argentées en alucobond, forme un bâtiment tout en courbure. Le mobilier intérieur, signé Matali Crasset, est inspiré par la forme du fouet de cuisine.

Nous sommes ravis de vous informer que le lycée Georges Frêche ouvrira ses portes aux visiteurs !

©Pascal Mesnard, Lycée g. Frêche, Montpellier