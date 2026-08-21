Venez à la rencontre de la Croix-Rouge à Paris !, Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris, Paris

Informations pratiques

Venez à la rencontre de la Croix-Rouge à Paris ! 19 et 20 septembre Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez à la découverte du siège de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge à Paris !

Découvrez notre exposition temporaire sur l’histoire de la Croix-Rouge, et venez à la rencontre des bénévoles, découvrir l’action de l’associaton sur le territoire.

Des initiaitions aus premiers secours et des temps d’échange avec les bénévoles sont prévus.

Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris 12 rue chardin 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.croix-rouge.fr/delegation-territoriale-de-paris L’Hôtel Dieulafoy est un hôtel particulier dessiné en 1895 par l’architecte Emile Vaudremer (architecte à Paris du lycée Buffon, de Notre Dame d’Auteuil, de la prison de la Santé…) pour Marcel et Jane Dieulafoy, archéologues orientalistes de renom.

Légué en 1920 à la Société de Secours aux Blessés Militaires (ancêtre de la Croix-Rouge), il devient le lieu de résidence de son Président au cours du XXe siècle.

L’Hôtel Dieulafoy abrite aujourd’hui la la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge française de Paris. Métro : Passy (ligne 6), Trocadéro (lignes 6 et 9)

Visite libre

CRF DT de Paris