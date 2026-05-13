Venez découvrir la Banque de France à Châlons-en-Champagne, Banque de France, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Châlons-en-Champagne Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir la Banque de France de Châlons-en-Champagne et ses locaux historiques

La Banque de France fut créée par Napoléon Bonaparte le 18 janvier 1800. La banque de Châlons-sur-Marne est créée le 18 décembre 1899 suite à la parution du décret d’application de la loi du 17 novembre 1897 obligeant la Banque de France à créer un établissement dans chacun des chefs-lieux de département qui n’en possède pas. L’édification de la succursale sera réalisée en une seule année et a fait l’objet d’agrandissements successifs. À ce jour, l’ensemble immobilier de la banque comprend 2 bâtiments sur un ensemble total de plus de 3000 m2 (cour d’honneur, ancienne cour des convoyeurs, jardin, passages…)

Participez gratuitement à une visite guidée des locaux suivie d’un temps de visite libre pour explorer l’histoire et les missions* de la Banque de France au travers d’ateliers ludiques et pour échanger avec celles et ceux qui font vivre notre institution au quotidien.

* Missions de la Banque de France : stratégie monétaire, stabilité financière et services à l’économie et à la société (dont l’inclusion financière, éducation budgétaire, l’information sur les grands fichiers, le surendettement l’appui aux entreprises, etc..)

• Tout public

• Inscription obligatoire (nombre de places limité) – merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire indiqué – Le lien d’inscription sera communiqué ultérieurement par le biais d’affichage et sur les réseaux sociaux.

• Munissez-vous de votre billet d’inscription et d’une pièce d’identité.

Nous serons ravis de vous accueillir et de partager avec vous un moment unique au cœur d’une institution clé de la République.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’Institution de rendre l’économie plus claire et accessible, dans la continuité de la série de vidéos ‘Ensemble, dialoguons’, que nous vous invitons dès à présent à découvrir ou à retrouver via le lien : https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons

Banque de France 34 rue Pasteur 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « -« }, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-chalons-en-champagne-19092026 »}] [{« link »: « https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons »}]

Venez découvrir la Banque de France de Châlons-en-Champagne et ses locaux historiques

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