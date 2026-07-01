Venez découvrir la prairie humide de Chédigny Chédigny
dimanche 19 juillet 2026 · Chédigny
Informations pratiques
Chédigny
Venez découvrir la prairie humide de Chédigny
Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Accompagnés par un guide nature spécialisé dans les plantes. Venez observer la biodiversité de la prairie humide.
Accompagnés par un guide nature spécialisé dans les plantes. Venez observer la biodiversité de la prairie humide. 5 .
Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 vignejardindecure.chedigny@gmail.com
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English :
Accompanied by a nature guide who specializes in plants. Come and explore the biodiversity of the wet meadow.
L’événement Venez découvrir la prairie humide de Chédigny Chédigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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