Informations pratiques

Chédigny

Venez découvrir la prairie humide de Chédigny

Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Accompagnés par un guide nature spécialisé dans les plantes. Venez observer la biodiversité de la prairie humide.

Accompagnés par un guide nature spécialisé dans les plantes. Venez observer la biodiversité de la prairie humide. 5 .

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 vignejardindecure.chedigny@gmail.com

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English :

Accompanied by a nature guide who specializes in plants. Come and explore the biodiversity of the wet meadow.

L’événement Venez découvrir la prairie humide de Chédigny Chédigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire