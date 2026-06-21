Chédigny

Conte, musique, perception et dessin journées du patrimoine

Cour du Presbytère Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Diverses animations au cours de la journée

– découvrez les plantes sauvages et leur musique (1h30, à partir de 10h)

– utilisez les 5 sens au jardin (1h, à partir de 14h)

– dessinez au jardin de curé (1h, à partir de 15h)

Diverses animations au cours de la journée

– découvrez les plantes sauvages et leur musique (1h30, à partir de 10h)

– utilisez les 5 sens au jardin (1h, à partir de 14h)

– dessinez au jardin de curé (1h, à partir de 15h) .

Cour du Presbytère Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 51 43 vignejardindecure.chedigny@gmail.com

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English :

Various activities throughout the day:

– Discover wild plants and their sounds (1 hour 30 minutes, starting at 10 a.m.)

– Engage your five senses in the garden (1 hour, starting at 2 p.m.)

– Draw in the Curé Garden (1 hour, starting at 3:00 p.m.)

L’événement Conte, musique, perception et dessin journées du patrimoine Chédigny a été mis à jour le 2026-06-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire