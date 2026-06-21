Conte, musique, perception et dessin journées du patrimoine Chédigny
Conte, musique, perception et dessin journées du patrimoine Chédigny samedi 19 septembre 2026.
Chédigny
Conte, musique, perception et dessin journées du patrimoine
Cour du Presbytère Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Diverses animations au cours de la journée
– découvrez les plantes sauvages et leur musique (1h30, à partir de 10h)
– utilisez les 5 sens au jardin (1h, à partir de 14h)
– dessinez au jardin de curé (1h, à partir de 15h)
Diverses animations au cours de la journée
– découvrez les plantes sauvages et leur musique (1h30, à partir de 10h)
– utilisez les 5 sens au jardin (1h, à partir de 14h)
– dessinez au jardin de curé (1h, à partir de 15h) .
Cour du Presbytère Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 51 43 vignejardindecure.chedigny@gmail.com
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English :
Various activities throughout the day:
– Discover wild plants and their sounds (1 hour 30 minutes, starting at 10 a.m.)
– Engage your five senses in the garden (1 hour, starting at 2 p.m.)
– Draw in the Curé Garden (1 hour, starting at 3:00 p.m.)
L’événement Conte, musique, perception et dessin journées du patrimoine Chédigny a été mis à jour le 2026-06-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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