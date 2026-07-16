Dessin au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny

Informations pratiques

Dessin au jardin de curé de Chédigny 19 et 20 septembre Chédigny Indre-et-Loire

Rendez-vous à l’accueil du jardin de curé, à droite de l’église.

animation gratuite, uniquement entrée du jardin (3 euros).

Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez explorer et représenter artistiquement le jardin de curé à travers le dessin, une activité ouverte à tous les niveaux, des débutants aux plus confirmés.

Pensez à apporter votre matériel : un carnet et des crayons suffiront pour laisser libre cours à votre créativité !

Chédigny 5 Place. de la Mairie, 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.chedigny.fr/fr/ https://www.instagram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chedigny.fr/fr/ »}]

Venez explorer et représenter artistiquement le jardin de curé à travers le dessin, une activité ouverte à tous les niveaux, des débutants aux plus confirmés.

©vignejardincureChedigny