Dessin au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny
samedi 19 septembre 2026 · Chédigny
Informations pratiques
Dessin au jardin de curé de Chédigny 19 et 20 septembre Chédigny Indre-et-Loire
Rendez-vous à l’accueil du jardin de curé, à droite de l’église.
animation gratuite, uniquement entrée du jardin (3 euros).
Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez explorer et représenter artistiquement le jardin de curé à travers le dessin, une activité ouverte à tous les niveaux, des débutants aux plus confirmés.
Pensez à apporter votre matériel : un carnet et des crayons suffiront pour laisser libre cours à votre créativité !
Chédigny 5 Place. de la Mairie, 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.chedigny.fr/fr/ https://www.instagram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chedigny.fr/fr/ »}]
Venez explorer et représenter artistiquement le jardin de curé à travers le dessin, une activité ouverte à tous les niveaux, des débutants aux plus confirmés.
©vignejardincureChedigny
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