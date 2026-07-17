Les cinq sens au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny

Informations pratiques

Les cinq sens au jardin de curé de Chédigny 19 et 20 septembre Chédigny Indre-et-Loire

Rendez vous à l’accueil du jardin de curé à droite de l’église.

Animation gratuite, uniquement entrée du jardin 3 euros.

Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience conviviale autour du monde végétal et découvrez quelques plantes du jardin de curé grâce à vos cinq sens.

Chédigny 5 Place. de la Mairie, 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.chedigny.fr/fr/ https://www.instagram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chedigny.fr/fr/ »}]

Une invitation à célébrer les plantes

©vignejardincureChédigny