Les cinq sens au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny
samedi 19 septembre 2026 · Chédigny
Informations pratiques
Les cinq sens au jardin de curé de Chédigny 19 et 20 septembre Chédigny Indre-et-Loire
Rendez vous à l’accueil du jardin de curé à droite de l’église.
Animation gratuite, uniquement entrée du jardin 3 euros.
Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience conviviale autour du monde végétal et découvrez quelques plantes du jardin de curé grâce à vos cinq sens.
Chédigny 5 Place. de la Mairie, 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.chedigny.fr/fr/ https://www.instagram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chedigny.fr/fr/ »}]
Une invitation à célébrer les plantes
©vignejardincureChédigny
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