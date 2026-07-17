Conte, musique au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny
samedi 19 septembre 2026 · Chédigny
Informations pratiques
Conte, musique au jardin de curé de Chédigny 19 et 20 septembre Chédigny Indre-et-Loire
3€ entrée du jardin et animation gratuite limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Venez découvrir les belles plantes sauvages du jardin de curé. Grâce à un kamishibaï, vous pourrez entendre une légende amérindienne sur les plantes médicinales, puis au cours d’une visite du jardin, observez et identifiez les plantes sauvages et cultivées. Et enfin écoutez leur musique et percevez autrement le monde végétal qui nous entoure.
Chédigny 5 Place. de la Mairie, 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.chedigny.fr/fr/ https://www.instagram.com/ [{« type »: « email », « value »: « acc.vignejardindecure.chedigny@gmail.com »}]
Venez découvrir les belles plantes sauvages du jardin de curé. Grâce à un kamishibaï, vous pourrez entendre une légende amérindienne sur les plantes médicinales…
©vigne&jardincureChedigny
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