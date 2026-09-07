Venez découvrir le musée-bibliothèque François Pétrarque, Musée-Bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse

Informations pratiques

Venez découvrir le musée-bibliothèque François Pétrarque 19 et 20 septembre Musée-Bibliothèque François Pétrarque Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée-bibliothèque François Pétrarque vous ouvre ses portes !

Niché au bord de la Sorgue, le musée est un lieu de mémoire littéraire dédié au grand poète italien du XIVème siècle, figure fondatrice de l’humanisme et auteur du Canzoniere, oeuvre majeure dans laquelle il décline son amour pour Laure, rencontrée en Avignon.

C’est là, à Fontaine-de-Vaucluse, inspiré par la beauté de la « vallée close », qu’il choisit en 1338 de se retirer loin de la vie mondaine et d’Avignon, alors siège de la papauté. Le musée, propriété du Département de Vaucluse, conserve aujourd’hui un remarquable fonds de dessins et d’estampes ainsi que des éditions anciennes de l’oeuvre de Pétrarque. Ce lieu singulier fait également écho à l’héritage d’un autre grand poète de la Sorgue : René Char.

Retrouvez toutes les actualités du musée sur notre site internet.

Musée-Bibliothèque François Pétrarque Rive gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 20 37 20 https://www.vaucluse.fr/culture-patrimoine-et-tourisme-en-vaucluse/les-musees-departementaux/le-musee-bibliotheque-francois-petrarque-a-fontaine-de-vaucluse-866.html https://www.facebook.com/MuseeBibliothequePetrarque/ [{« link »: « https://memento.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/musees-departementaux/musee-bibliotheque-francois-petrarque »}] Le musée-bibliothèque François Pétrarque, à Fontaine-de-Vaucluse, est essentiellement consacré à l’œuvre des poètes François Pétrarque et René Char. Fondé en 1927 sur la rive gauche de la Sorgue, il est situé à l’emplacement supposé de la maison du poète au XIVᵉ siècle.

Le musée-bibliothèque François Pétrarque vous ouvre ses portes !

© Département de Vaucluse