Venez découvrir le patrimoine et les missions de la Banque de France à Albi, Banque de France – Albi, Albi

Informations pratiques

Venez découvrir le patrimoine et les missions de la Banque de France à Albi Vendredi 18 septembre, 09h30 Banque de France – Albi Tarn

Gratuit. Sur réservation préalable. Les visites se feront par petits groupes sur présentation de la réservation et d’une pièce d’identité. Veuillez vous présenter au moins 10 minutes avant l’horaire de votre réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Ouverte exceptionnelle de la Banque de France d’Albi à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine !

Pour la seconde fois, la Banque de France d’Albi ouvre ses portes au public, le vendredi 18 septembre, pour une visite guidée sur réservation.

Adresse : 17 rue Dominique de Florence

Horaires :

de 9h30 à 12h

de 14h à 16h30

Visites par petits groupes, uniquement sur présentation d’une réservation préalable et d’une pièce d’identité.

Accès PMR possible sauf dans les salles fortes.

Parcours de visite

Explorez les locaux historiques (1830) de cette institution financière et découvrez ses missions et métiers grâce à des stands animés par les équipes :

‍ ‍ ‍ Les services aux particuliers

Les signes de sécurité des billets et la visite des salles fortes

L’éducation financière des publics

Les services à l’économie

Une immersion enrichissante dans le fonctionnement de la Banque centrale française, entre patrimoine et enjeux économiques actuels.

Banque de France – Albi 17 rue Dominique de Florence, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « -« }]

Pour la seconde fois, la Banque de France ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.