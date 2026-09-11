Venez découvrir le projet urbain de la Part-Dieu, SPL Lyon Part-Dieu, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · SPL Lyon Part-Dieu · Lyon
Informations pratiques
Venez découvrir le projet urbain de la Part-Dieu Samedi 19 septembre, 09h30 SPL Lyon Part-Dieu Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
La Maison du Projet de la SPL Lyon Part-Dieu vous ouvre ses portes !
Venez découvrir la maquette du projet urbain, explorer l’espace d’exposition et profiter d’animations pour petits et grands : un atelier coloriage ainsi que des maquettes à confectionner.
Au programme également : une balade urbaine et un atelier jeune public. Les inscriptions ouvriront prochainement sur le site de la SPL Lyon Part-Dieu (https://www.lyon-partdieu.com/)
SPL Lyon Part-Dieu 184 cours lafayette 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lyon-partdieu.com/ [{« link »: « https://www.lyon-partdieu.com/ »}]
La Maison du Projet de la SPL Lyon Part-Dieu vous ouvre ses portes !
©Nicolas Fussler
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