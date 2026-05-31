Venez découvrir l’église dédiée à Saint-François-Xavier !, Église Saint-Paul / Saint-François-Xavier, Bordeaux

Venez découvrir l’église dédiée à Saint-François-Xavier ! 19 et 20 septembre Église Saint-Paul / Saint-François-Xavier Gironde

Gratuit. Sans réservation. Visites guidées à la demande des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite guidée de l’église Saint-François-Xavier

Partez à la découverte de cette église dédiée à Saint François-Xavier.

Au programme : l’ancienne sacristie, un jardin avec vue imprenable sur la Tour Montaigne, et une halte dans la cour de la Mairerie.

Un parcours riche en histoire et en perspectives !

Visites guidées à la demande des visiteurs

Église Saint-Paul / Saint-François-Xavier 20 rue des Ayres, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 74 68 12 89 http://www.bordeaux.dominicains.com En 1662, les jésuites de Bordeaux font ériger l’église Saint-Paul de 1662 à 1673 sur l’emplacement de la Mairerie. Le 22 mai 1676, elle est consacrée à saint François-Xavier par Monseigneur Henri de Béthune, alors archevêque de Bordeaux.

La nef comporte cinq travées voûtées d’arêtes, les chapelles latérales communiquent entre elles et la tribune surmonte l’entrée. Le chœur est orné d’un remarquable maître-autel avec gloire et baldaquin, c’est un groupe sculpté en marbre par Guillaume II Coustou entre 1741 et 1748.

En 1992, les frères dominicains, présents à Bordeaux depuis 1221, s’installent rue des Ayres et Saint-Paul devient leur église. La même année, l’église est inscrite au titre des Monuments historiques puis est classée en septembre 1997.

Dans l’église dédiée à saint François-Xavier, la visite guidée de l’église vous emmène notamment dans l’ancienne sacristie, au jardin avec vue sur la Tour Montaigne, puis à la cour de la Mairerie.

© Église Saint-Paul, les Dominicains