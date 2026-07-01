Venez découvrir l’exposition « Cabu raconte son histoire de l’Art » !, La Duduchothèque, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Venez découvrir l’exposition « Cabu raconte son histoire de l’Art » ! 18 – 20 septembre La Duduchothèque Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur les pas de Cabu : à vos baskets !

Envie de découvrir Châlons autrement ? Suivez le regard malicieux de Cabu à travers un parcours unique au cœur de sa ville natale.

Plutôt exploration papier, à feuilleter au fil des rues, ou expérience numérique, pour enrichir la balade en temps réel ? À chacun son rythme, à chacun son style !

De lieux emblématiques en clins d’œil dessinés, ce parcours vous plonge dans l’univers du célèbre caricaturiste, entre souvenirs d’enfance et inspirations artistiques.

Une invitation à lever les yeux, observer, sourire… et redécouvrir Châlons avec curiosité et esprit critique.

Alors, prêt à marcher dans les pas de Cabu ?

La Duduchothèque 68 Rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalonsenchampagne.fr La Duduchothèque est un lieu dédié aux dessins de jeunesse de Cabu. Il s’agit d’un espace d’exposition, de lecture, de recherche, d’animation et d’apprentissage. Le visiteur y découvre comment K-bu est devenu Cabu.

Situé au sein de l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire », ce lieu vous permet également de découvrir l’histoire et le patrimoine châlonnais, chers à Cabu. Parking, bibliothèque : rue des Martyrs de la Résistance.

Sur les pas de Cabu : à vos baskets !

© duduchotheque