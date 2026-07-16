Venez essayer la méditation au centre Kadampa de Toulouse, Centre de méditation Kadampa Vajravarahi, Toulouse

Informations pratiques

Venez essayer la méditation au centre Kadampa de Toulouse Samedi 19 septembre, 14h30 Centre de méditation Kadampa Vajravarahi Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des portes ouvertes du CMK Vajravarahi, venez essayer la méditation et découvrir le centre.

Seul ou accompagné, en famille ou entre amis, débutant ou expérimenté, tout le monde est bienvenu. Durant l’après-midi, vous pourrez visiter le centre, assister à une introduction au bouddhisme, vous initier gratuitement à la méditation et partager un moment convivial avec la communauté.

Chaque visite guidée dure environ une heure et comprend une présentation de la Nouvelle Tradition Kadampa, du centre et de son autel, un court enseignement d’introduction au bouddhisme, ainsi qu’une séance de méditation guidée d’environ 20 minutes.

Les visites guidées commencent à 14h30, 15h30 et 16h30.

L’événement est ouvert à toutes et tous, sans expérience requise ni inscription préalable. La méditation peut se pratiquer assis sur une chaise ou sur un coussin. Merci d’arriver quelques minutes avant le début du créneau choisi.

Pour plus d’informations, contacter : info@meditation-toulouse.org

Centre de méditation Kadampa Vajravarahi 6 rue Alexandre Fourtanier, 31000 TOULOUSE Toulouse 31080 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33 (0)5 61 53 74 34 http://meditation-toulouse.org [{« link »: « mailto:info@meditation-toulouse.org »}] Le Centre de Méditation Kadampa Vajravarahi –

Depuis 20 ans, le Centre de Méditation Kadampa Vajravarahi est présent à Toulouse. Nous sommes une association cultuelle loi 1905 à but non lucratif et membre de la Nouvelle Tradition Kadampa – l’Union Internationale du Bouddhisme Kadampa.

Le CMK Vajravarahi est un lieu dédié à la pratique de la méditation et de la pensée bouddhiste kadampa. Ainsi, c’est le cadre idéal pour découvrir et approfondir ces pratiques. Sa vocation est d’offrir à chacune et chacun des solutions pratiques pour développer et maintenir un esprit heureux, équilibré et paisible.

Ouvert à toutes et tous, nous proposons des activités variées telles que :

– des temps de méditations guidées ;

– des soirées d’enseignements & méditations ;

– plusieurs week-ends thématiques durant l’année ;

Des retraites guidées et non guidées.

Notre local actuel :

Nous occupons maintenant un local de 300m² en centre-ville de Toulouse, les activités se déroulent au 6 rue Alexandre Fourtanier à Toulouse, rue qui donne sur la place Saint-Georges.

Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir dans ce lieu, avec un bel espace d’accueil, une grande salle de méditation très inspirante, qui ont été préparés avec grand soin pour recevoir tous les Toulousains dans ce havre de paix en plein cœur de la ville. Idéalement situé dans l’hypercentre de Toulouse.

Situé au 6 rue Alexandre Fourtanier, à côté de la place St Georges.

Proche métro : Jean Jaurès, Capitole, Esquirol et François Verdier.

Les Portes Ouvertes au CMK Vajravarahi, c’est le bon moment pour essayer la méditation et découvrir notre centre ! Seul ou accompagné, en famille ou entre amis, débutant ou expérimenté, tout le monde…

©CMK Vajravarahi Toulouse