Venez explorer le village de Najac !, Office de tourisme Ouest Aveyron – Bureau de Najac, Najac

Informations pratiques

Venez explorer le village de Najac ! Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de tourisme Ouest Aveyron – Bureau de Najac Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À Najac, longez la rue principale jusqu’à l’église, en passant au pied de la forteresse royale. Votre guide vous retracera l’histoire de cette cité médiévale, nichée au cœur des gorges de l’Aveyron.

Rendez-vous à l’office de tourisme pour le départ de la visite.

Office de tourisme Ouest Aveyron – Bureau de Najac 25 place du faubourg, 12270 Najac Najac 12270 Le Mas del Bosc Aveyron Occitanie 05 36 16 20 00 http://www.bastides-gorges-aveyron.fr Najac est un village médiéval, perché sur une arête rocheuse d’une longueur exceptionnelle, s’étirant tout au long d’une rue unique. Tout au bout, se dresse l’imposant château fort, tandis qu’en bas, s’écoulent les méandres de la rivière Aveyron.

À Najac, longez la rue principale jusqu’à l’église, en passant au pied de la forteresse royale. Votre guide vous retracera l’histoire de cette cité médiévale, nichée au cœur des gorges de l’Aveyron.

©Bastides & Georges de l’Aveyron – histoires naturelles