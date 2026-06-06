Venez fêter le premier anniversaire de QJ 13 ! Quartier Jeunes 13 (QJ 13) Paris
Venez fêter le premier anniversaire de QJ 13 ! Quartier Jeunes 13 (QJ 13) Paris samedi 6 juin 2026.
Programme
15 h – 18 h 30 – Le Village des Solutions
Logement, santé, culture, accès au droit, engagement… Des professionnels sont à votre là pour vous écouter et vous guider ! Des stands de crêpes et des jeux en libre service sont également mis à disposition !
17 h – 17 h 45 – Pièce de théâtre
La troupe du Centre Paris Anim’ V. Tinayre propose une pièce sur le thème du harcèlement scolaire.
18 h 30 – 20 h 30 – Concerts, chant et danse
Pour terminer la soirée, les jeunes talents du 13e se succèderont sur la scène pour chanter, danser et jouer de la musique !
Les talents attendus : Nako, Wishing LIght Music Label, Gaby et D-Fuze !
A l’occasion de sa première année d’existence, QJ 13 organise une grande fête, le samedi 6 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette journée gratuite et festive.
Le samedi 06 juin 2026
de 15h30 à 20h00
gratuit
Entrée libre et gratuite.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00
Quartier Jeunes 13 (QJ 13) 115 rue de Tolbiac 75013 Paris
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