VENEZ-NOUS AIDER POUR PREPARER LA SAISON Pont de Montvert Sud Mont Lozère
VENEZ-NOUS AIDER POUR PREPARER LA SAISON Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 22 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
VENEZ-NOUS AIDER POUR PREPARER LA SAISON
Colonie de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
Le Réseau d’Entraide Volontaire (REV) vous propose de venir les aider à préparer la saison avec pour mission préparation du campement, grand nettoyage de printemps, fabrication d’une douche solaire pour l’encadrante technique.
Le Réseau d’Entraide Volontaire (REV) vous propose de venir les aider à préparer la saison avec pour mission préparation du campement, grand nettoyage de printemps, fabrication d’une douche solaire pour l’encadrante technique.
Ouvert à tous, possible de dormir sur place, repas prix libre.
Goutez à la vie collective cuisiner, manger , travailler ensemble dans la joie et la bonne humeur. .
Colonie de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 7 82 31 20 57 revvolunteers@gmail.com
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English :
The Réseau d’Entraide Volontaire (REV) invites you to come and help them prepare for the new season, with the following tasks: camp preparation, spring cleaning and building a solar shower for the technical supervisor.
L’événement VENEZ-NOUS AIDER POUR PREPARER LA SAISON Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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