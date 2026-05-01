DUO À CAPELLA LES SOEURS ANTIENNE Masmejean Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

DUO À CAPELLA LES SOEURS ANTIENNE

Masmejean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le droit-fil de leurs précédents spectacles (c’est cousu de fil blanc !), l’irrésistible duo a cappella, dans son atelier de couture, aura détricoté des tissus de mensonges, découpé, surfilé, assemblé, tissé et reprisé de jolies perles de la chanson française pour vous broder une histoire inédite.

Places limitées, pensez à réserver. Buvette sur place.

Dans le droit-fil de leurs précédents spectacles (c’est cousu de fil blanc !), l’irrésistible duo a cappella, dans son atelier de couture, aura détricoté des tissus de mensonges, découpé, surfilé, assemblé, tissé et reprisé de jolies perles de la chanson française pour vous broder une histoire inédite. Elles vous embarqueront dans une nouvelle folle aventure en chansons, décalées à souhait, judicieusement et facétieusement mises en scène. Loin de ce monde décousu où le bon sens s’effiloche, ne ratez pas ce spectacle rafraîchissant, désopilant, qui ne vous laissera pas bouche cousue. Un show prêt-à-porter, tiré à 4 épingles, qui vous ira comme un gant.

Places limitées, pensez à réserver. Buvette sur place. .

Masmejean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 70 83 73 53 theatreclandestin@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following in the footsteps of their previous shows, the irresistible a cappella duo, in their sewing workshop, will have unknitted fabrics of lies, cut, surfaced, assembled, woven and darned pretty pearls of French song to embroider an original story for you.

Places are limited, so book early. Refreshments on site.

L’événement DUO À CAPELLA LES SOEURS ANTIENNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère