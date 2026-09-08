Venez redécouvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris, Galerie de la Filature de Ronchamp, Ronchamp
jeudi 15 octobre 2026 · Galerie de la Filature de Ronchamp · Ronchamp
Informations pratiques
Venez redécouvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris 15 – 17 octobre Galerie de la Filature de Ronchamp Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Venez redécouvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris !
Au programme : immersion grâce à la réalité virtuelle, découvrez la collection d’œuvres “Notre-Dame” de la Micro-Folie et participez à des jeux interactifs sur l’architecture et la reconstruction de l’édifice.
Galerie de la Filature de Ronchamp ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 39 03 41 86 https://www.lafilaturederonchamp.fr/les-espaces/micro-folie.html https://www.facebook.com/profile.php?id=100090934578778 Lieu de culture et de technologie, la Galerie de La Filature se veut être un espace d’apprentissage et de découverte ludique et accessible à tous. Composé d’une galerie d’artistes locaux, d’un musée numérique et d’une zone réalité virtuelle, ce site hybride plaira autant aux amateurs d’art qu’aux visiteurs novices et curieux.
Les visites sont gratuites, vous pouvez venir sans réservation et visiter librement le lieu, ou réserver, et organiser avec nous la découverte des œuvres qui vous intéresse. Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez redécouvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris !
©galerie de la filature
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