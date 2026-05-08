Venez rencontrer David Foenkinos à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

Gustave a compris une chose essentielle : faire rire, c’est être aimé. Alors il décide de faire rire tout le monde.

Ce sera sa force, son talent, sa politesse envers les autres. Il en fera un métier, puis une identité.

Il n’avait pas prévu que ce serait si dangereux.

À l’occasion de la publication de « Je suis drôle », son tout nouveau roman, David Foenkinos sera présent lors d’une séance de dédicaces le mercredi 27 mai à partir de 16h à la Fnac Forum des Halles. Une belle occasion d’échanger avec l’auteur !*

*Événement gratuit sur inscription

Le mercredi 27 mai 2026

de 16h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70452-venez-rencontrer-david-foenkinos-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



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