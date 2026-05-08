Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Venez rencontrer David Foenkinos à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

Venez rencontrer David Foenkinos à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

Venez rencontrer David Foenkinos à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Fnac Forum des Halles

Adresse : 1-7 rue Pierre Lescot

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : <p>ATTENTION : L'accès à cet évènement n'est possible que par inscription via le lien de L'Eclaireur Fnac.</p>

Gustave a compris une chose essentielle : faire rire, c’est être aimé. Alors il décide de faire rire tout le monde.

Ce sera sa force, son talent, sa politesse envers les autres. Il en fera un métier, puis une identité.

Il n’avait pas prévu que ce serait si dangereux.

À l’occasion de la publication de « Je suis drôle », son tout nouveau roman, David Foenkinos sera présent lors d’une séance de dédicaces le mercredi 27 mai à partir de 16h à la Fnac Forum des Halles. Une belle occasion d’échanger avec l’auteur !*
*Événement gratuit sur inscription
Le mercredi 27 mai 2026
de 16h00 à 20h00
gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot  75001 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70452-venez-rencontrer-david-foenkinos-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/


Afficher la carte du lieu Fnac Forum des Halles et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)