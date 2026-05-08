Venez rencontrer David Foenkinos à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris
Venez rencontrer David Foenkinos à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris mercredi 27 mai 2026.
Gustave a compris une chose essentielle : faire rire, c’est être aimé. Alors il décide de faire rire tout le monde.
Ce sera sa force, son talent, sa politesse envers les autres. Il en fera un métier, puis une identité.
Il n’avait pas prévu que ce serait si dangereux.
À l’occasion de la publication de « Je suis drôle », son tout nouveau roman, David Foenkinos sera présent lors d’une séance de dédicaces le mercredi 27 mai à partir de 16h à la Fnac Forum des Halles. Une belle occasion d’échanger avec l’auteur !*
*Événement gratuit sur inscription
Le mercredi 27 mai 2026
de 16h00 à 20h00
gratuit
ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00
Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70452-venez-rencontrer-david-foenkinos-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/
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