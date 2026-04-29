Venez rencontrer Léa Nemezia à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

En 2023, le premier tome de la série des Épines Royales, Insomnia, fait connaître Léa Némézia sur Wattpad.

Les lecteurs s’emballent pour la mystérieuse histoire de Skyler et Stan et font du roman l’un des plus attendus de la communauté BookTok.

À l’occasion de la sortie du troisième tome de la série The Royal Thorns de Léa Nemezia : Euphoria, l’autrice sera présente pour une séance de dédicaces à la FNAC Forum des Halles le mercredi 6 mai à partir de 16h.

Une belle opportunité pour échanger autour de la saga et de faire signer votre exemplaire du nouveau tome !*



*Événement gratuit sur inscription

Le mercredi 06 mai 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70449-venez-rencontrer-lea-nemezia-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



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