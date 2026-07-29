VENEZ RENCONTRER LUDOVIC FÀBREGAS Banyuls-sur-Mer
jeudi 30 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
VENEZ RENCONTRER LUDOVIC FÀBREGAS
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
la ville de Banyuls-sur-Mer honore son champion et vous propose de venir le rencontrer sur l’esplanade du front de mer à partir de 18h30 au cours d’une cérémonie conviviale.
Dédicaces et photos.
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
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English :
The town of Banyuls-sur-Mer is honoring its champion and invites you to come meet him on the waterfront esplanade starting at 6:30 p.m. during a friendly ceremony.
Autograph signing and photos.
L’événement VENEZ RENCONTRER LUDOVIC FÀBREGAS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT DE BANYULS SUR MER
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