Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

VENEZ RENCONTRER LUDOVIC FÀBREGAS

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

la ville de Banyuls-sur-Mer honore son champion et vous propose de venir le rencontrer sur l’esplanade du front de mer à partir de 18h30 au cours d’une cérémonie conviviale.

Dédicaces et photos.

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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

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English :

The town of Banyuls-sur-Mer is honoring its champion and invites you to come meet him on the waterfront esplanade starting at 6:30 p.m. during a friendly ceremony.

Autograph signing and photos.

L’événement VENEZ RENCONTRER LUDOVIC FÀBREGAS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT DE BANYULS SUR MER