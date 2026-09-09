Venez visiter l’exposition de La Navale, La Navale, Marseille

Informations pratiques

Venez visiter l’exposition de La Navale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 La Navale Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Lieu de mémoire consacré à la réparation navale, cet espace vous invite à découvrir, à travers des objets, outils, photographies et maquettes, l’histoire et les métiers de cette activité emblématique.

La Navale 7 boulevard des bassins de radoub, 13000 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@lanavale.fr »}]

Lieu de mémoire consacré à la réparation navale, cet espace vous invite à découvrir, à travers des objets, outils, photographies et maquettes, l’histoire et les métiers de cette activité emblématique.

©La Navale