Venez visiter l’exposition de La Navale, La Navale, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · La Navale · Marseille
Informations pratiques
Venez visiter l’exposition de La Navale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 La Navale Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Lieu de mémoire consacré à la réparation navale, cet espace vous invite à découvrir, à travers des objets, outils, photographies et maquettes, l’histoire et les métiers de cette activité emblématique.
La Navale 7 boulevard des bassins de radoub, 13000 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@lanavale.fr »}]
Lieu de mémoire consacré à la réparation navale, cet espace vous invite à découvrir, à travers des objets, outils, photographies et maquettes, l’histoire et les métiers de cette activité emblématique.
©La Navale
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