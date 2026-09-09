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Venez visiter l’exposition de La Navale, La Navale, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · La Navale · Marseille

Venez visiter l’exposition de La Navale, La Navale, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Navale
Adresse
7 boulevard des bassins de radoub, 13000 Marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Venez visiter l’exposition de La Navale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 La Navale Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Lieu de mémoire consacré à la réparation navale, cet espace vous invite à découvrir, à travers des objets, outils, photographies et maquettes, l’histoire et les métiers de cette activité emblématique.

La Navale 7 boulevard des bassins de radoub, 13000 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@lanavale.fr »}]
Lieu de mémoire consacré à la réparation navale, cet espace vous invite à découvrir, à travers des objets, outils, photographies et maquettes, l’histoire et les métiers de cette activité emblématique.

©La Navale

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