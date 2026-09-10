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Venez voyager à l’univers !, Cinéma l’univers, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma l'univers · Lille

Venez voyager à l’univers !, Cinéma l’univers, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma l'univers
Adresse
16 rue georges danton lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Prix libre pour la projection du soir, 2€/enfant pour la projection du matin

Venez voyager à l’univers ! Samedi 19 septembre, 10h30 Cinéma l’univers Nord

Prix libre pour la projection du soir, 2€/enfant pour la projection du matin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Toute la journée, venez découvrir le cinéma l’Univers.
Lieu incontournable de la culture lilloise, l’Univers contribue à la visibilisation de propositions cinématographiques rares. De plus, le laboratoire photo argentique, accessible à tous, permet la découverte et la promotion des techniques photographiques anténumériques.
Au programme :
10h30 : Projection de courts métrages jeune public.
En partenariat avec l’association Cellofan’, une projection à partir de 4 ans, pour découvrir le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Nous présenterons également le résultat du film d’atelier encadré par l’association Cellofan à destination des enfants de la ville durant l’été.
14h & 16h : Visite du cinéma, de la cabine de projection et démonstration de projection argentique 16 mm.
14h30 : Atelier sténopé. Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, découvrons la première technique photographique : le sténopé. Avec Mathieu, vous pourrez créer votre propre sténopé ! 10 places maximum, ouvert à toustes.
18h : Projection du film « Riverboom » de Claude Baechtold.
Toute la journée, venez également découvrir une exposition photo réalisée par les membres du labo utilisant la technique du sténopé !

Cinéma l’univers 16 rue georges danton lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « coordination@lunivers.org »}]
Toute la journée, venez découvrir le cinéma l’Univers.

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