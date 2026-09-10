Venez voyager à l’univers !, Cinéma l’univers, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma l'univers · Lille
Informations pratiques
Venez voyager à l’univers ! Samedi 19 septembre, 10h30 Cinéma l’univers Nord
Prix libre pour la projection du soir, 2€/enfant pour la projection du matin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Toute la journée, venez découvrir le cinéma l’Univers.
Lieu incontournable de la culture lilloise, l’Univers contribue à la visibilisation de propositions cinématographiques rares. De plus, le laboratoire photo argentique, accessible à tous, permet la découverte et la promotion des techniques photographiques anténumériques.
Au programme :
10h30 : Projection de courts métrages jeune public.
En partenariat avec l’association Cellofan’, une projection à partir de 4 ans, pour découvrir le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Nous présenterons également le résultat du film d’atelier encadré par l’association Cellofan à destination des enfants de la ville durant l’été.
14h & 16h : Visite du cinéma, de la cabine de projection et démonstration de projection argentique 16 mm.
14h30 : Atelier sténopé. Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, découvrons la première technique photographique : le sténopé. Avec Mathieu, vous pourrez créer votre propre sténopé ! 10 places maximum, ouvert à toustes.
18h : Projection du film « Riverboom » de Claude Baechtold.
Toute la journée, venez également découvrir une exposition photo réalisée par les membres du labo utilisant la technique du sténopé !
Cinéma l’univers 16 rue georges danton lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « coordination@lunivers.org »}]
Toute la journée, venez découvrir le cinéma l’Univers.
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