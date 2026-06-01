VENTE A THEME Corcoué-sur-Logne
VENTE A THEME Corcoué-sur-Logne samedi 13 juin 2026.
Corcoué-sur-Logne
VENTE A THEME
13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
VENTE A THEME SPECIALE BRICOLAGE
Depuis quelques temps, nous collectons les dons autour du bricolage. Durant cette journée, nous déballons tous les apports reçus depuis des semaines. .
13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95 contact@recyclerielegrenier.org
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English :
SPECIAL DIY THEME SALE
L’événement VENTE A THEME Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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