Corcoué-sur-Logne

VENTE A THEME

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

VENTE A THEME SPECIALE BRICOLAGE

Depuis quelques temps, nous collectons les dons autour du bricolage. Durant cette journée, nous déballons tous les apports reçus depuis des semaines. .

13 Rue du Huit Mai Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 96 95 contact@recyclerielegrenier.org

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English :

SPECIAL DIY THEME SALE

L’événement VENTE A THEME Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique