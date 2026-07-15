Vente annuelle DIM Grande vente en lots Autun
vendredi 2 octobre 2026 · Autun
Informations pratiques
Autun
Vente annuelle DIM Grande vente en lots
4 rue Nicephore Nièpce Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Retrouvez notre vente annuelle de produits DIM avec une large sélection de sous-vêtements femme, homme et enfant, lingerie, chaussettes, collants, pyjamas et autres essentiels de la marque. Tous les articles sont proposés en lots à des tarifs particulièrement avantageux. Rendez-vous les 2 et 3 octobre 2026 pour profiter de cette vente exceptionnelle, dans la limite des stocks disponibles. .
4 rue Nicephore Nièpce Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 27 96 96 isaure.denigot@dim.com
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English : Vente annuelle DIM Grande vente en lots
L’événement Vente annuelle DIM Grande vente en lots Autun a été mis à jour le 2026-07-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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