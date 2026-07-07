Vente aux enchères d’Œuvres d’Art Le Touquet-Paris-Plage
samedi 28 novembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Vente aux enchères d’Œuvres d’Art
Boulevard Daloz Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Samedi 28 novembre 2026
De 8h30 à 18h À l’Hôtel de Ville
Organisée par l’Association AVF, au profit du Téléthon, de l’EPEAM et de la Halte Répit Alzheimer.
Exposition ouverte à partir de 9h
Vente débutera à 15h .
Boulevard Daloz Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 72 mairie@ville-letouquet.fr
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English :
L’événement Vente aux enchères d’Œuvres d’Art Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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