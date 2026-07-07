Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Vente aux enchères d’Œuvres d’Art

Boulevard Daloz Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Samedi 28 novembre 2026

De 8h30 à 18h À l’Hôtel de Ville

Organisée par l’Association AVF, au profit du Téléthon, de l’EPEAM et de la Halte Répit Alzheimer.

Exposition ouverte à partir de 9h

Vente débutera à 15h .

Boulevard Daloz Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 72 mairie@ville-letouquet.fr

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English :

L’événement Vente aux enchères d’Œuvres d’Art Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage