Vente d’affiches Cinéma Les Cinéastes Le Mans
Vente d’affiches Cinéma Les Cinéastes Le Mans samedi 27 juin 2026.
Le Mans
Vente d’affiches
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:00:00
fin : 2026-06-28 20:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Le cinéma Les Cinéastes vous donnent rendez-vous le samedi 27 et dimanche 28 juin pour une nouvelle vente d’affiches. Ouverture de 13h à 20h30, 4€ la petite affiche et 6€ la grande.
Le cinéma Les Cinéastes vous donnent rendez-vous le samedi 27 et dimanche 28 juin pour une nouvelle vente d’affiches !
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Tarifs
4€ la petite affiche 6€ la grande
Horaires
Samedi 27 juin > De 13h à 20h30
Dimanche 28 juin > De 10h30 à 20h30 .
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Les Cinéastes cinema invites you to another poster sale on Saturday June 27 and Sunday June 28. Open from 1pm to 8:30pm, 4? for a small poster and 6? for a large one.
L’événement Vente d’affiches Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72
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