Vente d’affiches Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Vente d’affiches

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-06-28 20:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le cinéma Les Cinéastes vous donnent rendez-vous le samedi 27 et dimanche 28 juin pour une nouvelle vente d’affiches. Ouverture de 13h à 20h30, 4€ la petite affiche et 6€ la grande.

Le cinéma Les Cinéastes vous donnent rendez-vous le samedi 27 et dimanche 28 juin pour une nouvelle vente d’affiches !

Venez fouiller dans notre stock d’affiches, vous devriez trouver des pépites. L’occasion de vous faire plaisir ou d’offrir un cadeau unique.

Tarifs

4€ la petite affiche 6€ la grande

Horaires

Samedi 27 juin > De 13h à 20h30

Dimanche 28 juin > De 10h30 à 20h30 .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Cinéastes cinema invites you to another poster sale on Saturday June 27 and Sunday June 28. Open from 1pm to 8:30pm, 4? for a small poster and 6? for a large one.

L’événement Vente d’affiches Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72