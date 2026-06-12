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Vente d’affiches Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Vente d’affiches Cinéma Les Cinéastes Le Mans samedi 27 juin 2026.

Lieu : Cinéma Les Cinéastes

Adresse : 42 Place des Comtes du Maine

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 4 4 6

Le Mans

Vente d’affiches

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:00:00
fin : 2026-06-28 20:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Le cinéma Les Cinéastes vous donnent rendez-vous le samedi 27 et dimanche 28 juin pour une nouvelle vente d’affiches. Ouverture de 13h à 20h30, 4€ la petite affiche et 6€ la grande.
Le cinéma Les Cinéastes vous donnent rendez-vous le samedi 27 et dimanche 28 juin pour une nouvelle vente d’affiches !
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Tarifs
4€ la petite affiche 6€ la grande

Horaires
Samedi 27 juin > De 13h à 20h30
Dimanche 28 juin > De 10h30 à 20h30   .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Les Cinéastes cinema invites you to another poster sale on Saturday June 27 and Sunday June 28. Open from 1pm to 8:30pm, 4? for a small poster and 6? for a large one.

L’événement Vente d’affiches Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72

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