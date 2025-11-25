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AGENDA · Peyzieux-sur-Saône

Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire Peyzieux-sur-Saône

dimanche 22 novembre 2026 · Peyzieux-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Hangar municipal
Ville
01140 Peyzieux-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Peyzieux-sur-Saône

Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire

Hangar municipal Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 08:00:00
fin : 2026-11-22 13:00:00

Date(s) :
2026-11-22

Vente de boudin/boulettes organisée par le Sou des écoles permettant aux écoliers de Mogneneins et Peyzieux-sur-Saône de profiter des fonds récoltés !
  .

Hangar municipal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   soudesecolesmp@gmail.com

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English :

Boudin/boulettes sale organized by the Sou des écoles, enabling schoolchildren from Mogneneins and Peyzieux-sur-Saône to benefit from the funds raised!

L’événement Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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