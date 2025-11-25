Informations pratiques

Peyzieux-sur-Saône

Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire

Hangar municipal Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 08:00:00

fin : 2026-11-22 13:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Vente de boudin/boulettes organisée par le Sou des écoles permettant aux écoliers de Mogneneins et Peyzieux-sur-Saône de profiter des fonds récoltés !

.

Hangar municipal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesmp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boudin/boulettes sale organized by the Sou des écoles, enabling schoolchildren from Mogneneins and Peyzieux-sur-Saône to benefit from the funds raised!

L’événement Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre