Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire Peyzieux-sur-Saône
dimanche 22 novembre 2026 · Peyzieux-sur-Saône
Informations pratiques
Peyzieux-sur-Saône
Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire
Hangar municipal Peyzieux-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 08:00:00
fin : 2026-11-22 13:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Vente de boudin/boulettes organisée par le Sou des écoles permettant aux écoliers de Mogneneins et Peyzieux-sur-Saône de profiter des fonds récoltés !
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Hangar municipal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesmp@gmail.com
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English :
Boudin/boulettes sale organized by the Sou des écoles, enabling schoolchildren from Mogneneins and Peyzieux-sur-Saône to benefit from the funds raised!
L’événement Vente de boudin et boulettes/saucisson à cuire Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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