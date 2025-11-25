Informations pratiques

Peyzieux-sur-Saône

Vente de pieds de porc

Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Vente de pieds de porc organisée par les Goutteux.

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Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 01 07 24

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English :

Sale of pigs’ feet organized by Les Goutteux.

L’événement Vente de pieds de porc Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre