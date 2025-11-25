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AGENDA · Peyzieux-sur-Saône

Vente de pieds de porc Peyzieux-sur-Saône

dimanche 6 décembre 2026 · Peyzieux-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Ville
01140 Peyzieux-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Peyzieux-sur-Saône

Vente de pieds de porc

Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Vente de pieds de porc organisée par les Goutteux.
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Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 01 07 24 

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English :

Sale of pigs’ feet organized by Les Goutteux.

L’événement Vente de pieds de porc Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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