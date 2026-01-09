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AGENDA · Peyzieux-sur-Saône

Vente d’huîtres Peyzieux-sur-Saône

dimanche 20 décembre 2026 · Peyzieux-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
local communal
Ville
01140 Peyzieux-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Peyzieux-sur-Saône

Vente d’huîtres

local communal Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 09:00:00
fin : 2026-12-20 14:00:00

Date(s) :
2026-12-20

Venez nombreux à la vente d’huîtres organisée par les Joyeux Peyzieuxt’Ain !
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local communal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 06 87 19  lesjoyeuxpeyzieut.ain@gmail.com

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English :

Come one, come all to the oyster sale organized by the Joyeux Peyzieuxt’Ain!

L’événement Vente d’huîtres Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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