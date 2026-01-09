Vente d’huîtres Peyzieux-sur-Saône
dimanche 20 décembre 2026 · Peyzieux-sur-Saône
Informations pratiques
Peyzieux-sur-Saône
Vente d’huîtres
local communal Peyzieux-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 09:00:00
fin : 2026-12-20 14:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Venez nombreux à la vente d’huîtres organisée par les Joyeux Peyzieuxt’Ain !
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local communal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 06 87 19 lesjoyeuxpeyzieut.ain@gmail.com
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English :
Come one, come all to the oyster sale organized by the Joyeux Peyzieuxt’Ain!
L’événement Vente d’huîtres Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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