Informations pratiques

Peyzieux-sur-Saône

Vente d’huîtres

local communal Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 09:00:00

fin : 2026-12-20 14:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Venez nombreux à la vente d’huîtres organisée par les Joyeux Peyzieuxt’Ain !

.

local communal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 06 87 19 lesjoyeuxpeyzieut.ain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the oyster sale organized by the Joyeux Peyzieuxt’Ain!

L’événement Vente d’huîtres Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre