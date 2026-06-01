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VENTE DE CHARITÉ Saint-Chinian

VENTE DE CHARITÉ Saint-Chinian dimanche 14 juin 2026.

Ville : 34360 Saint-Chinian

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Chinian

VENTE DE CHARITÉ

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

De 08h30 à 12h30 Vente de charité au bénéfice de Restos du Cœur, L’Amicale du Nid Béziers, Equi-Même, Maison des femmes Narbonne
Vêtements, fripes, bric à brac, bijoux, jouets, livres, plantes, articles électriques, gâteaux. Tombola.
Organisée par le WIC.
Vente de charité
Salle de l’Abbatiale, Place des Bénédictins

Vêtements, fripes, bric à brac, bijoux, jouets, livres, plantes, articles électriques, gâteaux. Tombola.
Organisée par le WIC.   .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie  

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English :

8:30am to 12:30pm: Charity sale to benefit Restos du C?ur, L’Amicale du Nid Béziers, Equi-Même, Maison des femmes Narbonne
Clothing, second-hand goods, bric-a-brac, jewelry, toys, books, plants, electrical items, cakes. Tombola.
Organized by WIC.

L’événement VENTE DE CHARITÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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