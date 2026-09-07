Vente de livres, Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave, Ambarès-et-Lagrave
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque François Mitterrand d'Ambarès-et-Lagrave · Ambarès-et-Lagrave
Informations pratiques
Vente de livres Samedi 3 octobre, 09h00 Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Gironde
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Retrouvez à tout petit prix, les livres (pour les petits et le grands) sortis des rayons de la bibliothèque. Vente de livres désherbés au profit d’une association locale.
Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Braderie de la bibliothèque vente de livres association
Libre de droits
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