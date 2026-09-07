UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wattrelos

Vente de livres, cd, et bande dessinée à l’occasion des fêtes des Berlouffes, Bibliothèque, Wattrelos

dimanche 13 septembre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos

Vente de livres, cd, et bande dessinée à l’occasion des fêtes des Berlouffes, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
2, rue Emile Basly Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord

Vente de livres, cd, et bande dessinée à l’occasion des fêtes des Berlouffes Dimanche 13 septembre, 08h00 Bibliothèque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Emplacements sur le coté de la bibliothèque.

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Tout à 1 euro Vente Berlouffe

Droit réservé

À voir aussi à Wattrelos (Nord)