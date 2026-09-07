Vente de livres, cd, et bande dessinée à l’occasion des fêtes des Berlouffes, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Vente de livres, cd, et bande dessinée à l’occasion des fêtes des Berlouffes Dimanche 13 septembre, 08h00 Bibliothèque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Emplacements sur le coté de la bibliothèque.

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Tout à 1 euro Vente Berlouffe

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