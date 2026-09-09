Vente de livres et CD de seconde main Halles en commun Rennes
mercredi 9 septembre 2026 · Halles en commun · Rennes
Informations pratiques
Vente de livres et CD de seconde main Halles en commun Rennes 9 – 12 septembre Ille-et-Vilaine
L’histoire continue
Chaque année, des milliers d’ouvrages quittent les rayons (périodicité, thématique, baisse de la demande…). Après de bons et loyaux services, ces livres et CD ont aussi droit une belle retraite… chez vous ! Venez chiner des ouvrages à prix solidaire lors de cette vente spéciale.
+ d’info sur : [https://labelledechette.com/vente-speciale-livres-cd-de-seconde-main-bibliotheques-de-rennes-x-la-belle-dechette/](https://labelledechette.com/vente-speciale-livres-cd-de-seconde-main-bibliotheques-de-rennes-x-la-belle-dechette/)
Un événement organisé par la Belle Déchette et en partenariat avec les Bibliothèques de Rennes et Les Champs Libres.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T18:30:00.000+02:00
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Halles en commun 24 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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