Vente de livres et CD de seconde main, Halles en commun, Rennes

Informations pratiques

Vente de livres et CD de seconde main 9 – 12 septembre Halles en commun Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Chaque année, des milliers d’ouvrages quittent les rayons (périodicité, thématique, baisse de la demande…). Après de bons et loyaux services, ces livres et CD ont aussi droit une belle retraite… chez vous ! Venez chiner des ouvrages à prix solidaire lors de cette vente spéciale.

+ d’info sur : https://labelledechette.com/vente-speciale-livres-cd-de-seconde-main-bibliotheques-de-rennes-x-la-belle-dechette/

Un événement organisé par la Belle Déchette et en partenariat avec les Bibliothèques de Rennes et Les Champs Libres.

Halles en commun 24 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://labelledechette.com/vente-speciale-livres-cd-de-seconde-main-bibliotheques-de-rennes-x-la-belle-dechette/ »}]

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