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Vente de livres et CD de seconde main, Halles en commun, Rennes

mercredi 9 septembre 2026 · Halles en commun · Rennes

Vente de livres et CD de seconde main, Halles en commun, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Halles en commun
Adresse
24 avenue Jules Maniez
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Vente de livres et CD de seconde main 9 – 12 septembre Halles en commun Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Chaque année, des milliers d’ouvrages quittent les rayons (périodicité, thématique, baisse de la demande…). Après de bons et loyaux services, ces livres et CD ont aussi droit une belle retraite… chez vous ! Venez chiner des ouvrages à prix solidaire lors de cette vente spéciale.
+ d’info sur : https://labelledechette.com/vente-speciale-livres-cd-de-seconde-main-bibliotheques-de-rennes-x-la-belle-dechette/
Un événement organisé par la Belle Déchette et en partenariat avec les Bibliothèques de Rennes et Les Champs Libres.

Halles en commun 24 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://labelledechette.com/vente-speciale-livres-cd-de-seconde-main-bibliotheques-de-rennes-x-la-belle-dechette/ »}]
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