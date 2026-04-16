Vente de plants potagers au Jardin du Moulin Le Moulin du Travers Gourdon-Murat
Vente de plants potagers au Jardin du Moulin Le Moulin du Travers Gourdon-Murat vendredi 1 mai 2026.
Gourdon-Murat
Vente de plants potagers au Jardin du Moulin
Le Moulin du Travers 2 Le Travers Gourdon-Murat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Alexia vous accueille au Jardin du Moulin et vous propose des plants potagers de 14h à 18h ainsi qu’une visite guidée de la ferme à 15h. .
Le Moulin du Travers 2 Le Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 87 41
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English : Vente de plants potagers au Jardin du Moulin
L’événement Vente de plants potagers au Jardin du Moulin Gourdon-Murat a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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