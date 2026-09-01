Informations pratiques

Illiat

Vente de saucisson et lard au gène

salle des associations Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez profiter de notre vente de saucisson et lard au gêne. Une offre gourmande à découvrir en vente à emporter. À vos agendas !

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salle des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 79 53 19

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English :

Come enjoy our sale on sausage and bacon at g%EAne. A delicious treat %E0 to discover, available for takeout. %C0 Mark your calendars!

L’événement Vente de saucisson et lard au gène Illiat a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre