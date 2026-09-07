Vente de tirages photographiques par la société des amis du musée Nicéphore Niépce, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Vente de tirages photographiques par la société des amis du musée Nicéphore Niépce 19 et 20 septembre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les membres de la société des amis du musée Nicéphore Niépce vous proposent une vente de tirages photographiques, reproductions d’oeuvres des collections du musée Nicéphore Niépce. Une manière de se faire plaisir tout en soutenant l’action de l’association dont la vocation est l’accompagnement du musée dans ses différentes missions.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Les membres de la société des amis du musée Nicéphore Niépce vous proposent une vente de tirages photographiques, reproductions d’oeuvres des collections du musée Nicéphore Niépce. Une manière de se…

© musée Nicéphore Niépce