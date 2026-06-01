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Vente d’été à Chauray Chauray

Vente d’été à Chauray Chauray

Vente d’été à Chauray Chauray mardi 30 juin 2026.

Adresse : 50 Rue des Combes

Ville : 79180 Chauray

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Chauray

Vente d’été à Chauray

50 Rue des Combes Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Vente d’été devant le local de Chauray Solidarité mardi 30 juin 2026 de 09h00 à 18h00.   .

50 Rue des Combes Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 17 50 71 

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English : Vente d’été à Chauray

L’événement Vente d’été à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin

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