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Vide-grenier à Chauray Chauray

Vide-grenier à Chauray Chauray

Vide-grenier à Chauray Chauray dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Rue de Château Musset

Ville : 79180 Chauray

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 Tarif de base plein tarif

Chauray

Vide-grenier à Chauray

Rue de Château Musset Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Vide-grenier organisé par l’ARC Chauray dimanche 21 juin 2026 de 08h00 à 18h00 au stade Michel Hypeau à Chauray.

Restauration et buvette sur place.   .

Rue de Château Musset Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 50 07 38 

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English : Vide-grenier à Chauray

L’événement Vide-grenier à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Niort Marais Poitevin

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