Vide-grenier à Chauray Chauray
Vide-grenier à Chauray Chauray dimanche 21 juin 2026.
Chauray
Vide-grenier à Chauray
Rue de Château Musset Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide-grenier organisé par l’ARC Chauray dimanche 21 juin 2026 de 08h00 à 18h00 au stade Michel Hypeau à Chauray.
Restauration et buvette sur place. .
Rue de Château Musset Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 50 07 38
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English : Vide-grenier à Chauray
L’événement Vide-grenier à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Niort Marais Poitevin
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