Chauray

Vide-grenier à Chauray

Rue de Château Musset Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide-grenier organisé par l’ARC Chauray dimanche 21 juin 2026 de 08h00 à 18h00 au stade Michel Hypeau à Chauray.

Restauration et buvette sur place. .

Rue de Château Musset Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 50 07 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier à Chauray

L’événement Vide-grenier à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Niort Marais Poitevin