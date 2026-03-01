Vente spéciale Emmaüs Au magasin Emmaüs Lannemezan

Vente spéciale Emmaüs

Au magasin Emmaüs 36-48 place du 14 Juillet Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Vente spéciale Emmaüs sélection de dons parmi les plus belles pièces meubles, électroménager révisé, bibelots, vêtements et chaussures, maroquinerie, bijoux, livres, jouets…

+33 5 61 94 92 67

Special Emmaus sale: a selection of the finest items donated: furniture, overhauled household appliances, knick-knacks, clothes and shoes, leather goods, jewelry, books, toys?

L’événement Vente spéciale Emmaüs Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65