Informations pratiques

Châtellerault

Ventes de composteurs 2026

5 rue du Pin Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 12:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-14 2026-11-02 2026-12-01

Grand Châtellerault propose l’achat de composteurs individuels de 400 litres en bois (20 €) ou en plastique (15 €) à tarif préférentiel.

Vous disposez d’un jardin ou d’un espace extérieur, n’attendez plus, faites votre compost vous-même ! Vous contribuerez ainsi à réduire le tonnage global de déchets collectés chaque année, mais également les émissions de gaz à effet de serre liées à leur transport et à leur traitement.

Utiliser ses déchets de cuisine (épluchures…) et de jardin (branchages…) pour fabriquer du compost qui servira à enrichir le sol de son jardin ou la terre de ses plantes en pots, c’est possible avec un composteur individuel. .

5 rue du Pin Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21

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English : Ventes de composteurs 2026

Grand Châtellerault offers the purchase of individual composters of 400 liters in wood (20 ?) or in plastic (15 ?) at a preferential rate.

L’événement Ventes de composteurs 2026 Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne