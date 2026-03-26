Verb boulevard Edouard Baudoin Antibes

Verb

boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:15:00

fin : 2026-07-18 20:15:00

Date(s) :

2026-07-18

18 Juillet Verb

Noam Duboille piano Charles Thuillier contrebasse Garcia Etoa Ottou batterie

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boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

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English :

july 18 ? Verb

Noam Duboille: piano Charles Thuillier: double bass Garcia Etoa Ottou: drums

L’événement Verb Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins