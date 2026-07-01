VERCORS – Balade dans les étoiles, 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France, Lans-en-Vercors

Informations pratiques

VERCORS – Balade dans les étoiles Mardi 6 octobre, 21h00 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France Isère

Sur inscription en ligne. 45 € / adulte // 40 € / enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T21:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T21:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:30:00+02:00

Lors d’une belle soirée , installons-nous et partons en voyage parmi les étoiles. Partageons ces instants magiques qui nous passionnent tous. Découvrons cette dimension méconnue de notre environnement.

Prenons le temps de voir le soleil se coucher, puis embarquons pour un voyage à travers le ciel, ses constellations, ses planètes et ses mythes grecs. Explorons également les mythes des civilisations plus anciennes pour comprendre comment elles ont organisé notre ciel en constellations. Interrogeons-nous sur l’univers et ses mystères.

Dans une deuxième partie, nous utiliserons l’un des tout derniers télescopes numériques pour observer des galaxies, des nébuleuses, des planètes, et bien plus encore.

Je propose des apports scientifiques ainsi que des contes et récits mythologiques, qui enthousiasmeront petits et grands.

!! La soirée peut faire l’objet de report en fonction de la météo. Ou d’une proposition en salle.

Tarifs spéciaux

À partir de 10 participants : -8%

Enfant -12 ans : -5,00 €

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter au : 06 95 55 25 16 (Vincent Desestret, guide naturaliste et astronome) ou envoyez un email : contact@nature-vercors.fr.

511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://booking.yoplanning.pro/d8f2703b-fcfd-4ee6-a955-453deffda8ff/product/f8be6bd1-d2f1-4646-9fc0-d6f7bf397357 »}] [{« link »: « mailto:contact@nature-vercors.fr »}] https://booking.yoplanning.pro/d8f2703b-fcfd-4ee6-a955-453deffda8ff/product/f8be6bd1-d2f1-4646-9fc0-d6f7bf397357

Lors d’une belle soirée , installons-nous et partons en voyage parmi les étoiles. Au programme : observations, apports scientifiques… mais aussi contes et récits mythologiques ! RICE Vercors