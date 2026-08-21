Verdi Remix, Conservatoire de Tourcoing, Tourcoing
mardi 6 octobre 2026 · Conservatoire de Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Verdi Remix Mardi 6 octobre, 20h00 Conservatoire de Tourcoing Nord
de 6 à 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00
Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00
Imaginons une place de village écrasée de soleil. La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi. Mais aujourd’hui, le son de l’orchestre n’est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose… La musique d’un des plus grands compositeurs italiens est “réinventée” par l’un des chefs de file du jazz moderne, Alban Darche, saxophoniste, compositeur et arrangeur
au langage virtuose et cinématographique.
DISTRIBUTION
Mirifique Orchestra
Alban Darche saxophone ténor,
arrangements, compositions
Emmanuel Bénèche cor
Pierre-Yves Le Masne cor
Hervé Michelet trompette
Matthias Quilbault tuba
Chloé Tallet, Thomas Saulet flûte
Nicolas Fargeix clarinette
Alexis Thérain guitare
Meivelyan Jacquot batterie
Conservatoire de Tourcoing 2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@atelierlyriquetg.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 66 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atelierlyriquedetourcoing.fr/share/event/228-Verdi-Remix »}]
Mirifique Orchestra
Fabrice Vaillant
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