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Verdi Remix, Conservatoire de Tourcoing, Tourcoing

mardi 6 octobre 2026 · Conservatoire de Tourcoing · Tourcoing

Verdi Remix, Conservatoire de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Conservatoire de Tourcoing
Adresse
2 rue Paul Doumer TOURCOING
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
de 6 à 15€

Verdi Remix Mardi 6 octobre, 20h00 Conservatoire de Tourcoing Nord

de 6 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00
Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00

Imaginons une place de village écrasée de soleil. La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi. Mais aujourd’hui, le son de l’orchestre n’est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose… La musique d’un des plus grands compositeurs italiens est “réinventée” par l’un des chefs de file du jazz moderne, Alban Darche, saxophoniste, compositeur et arrangeur
au langage virtuose et cinématographique.

DISTRIBUTION
Mirifique Orchestra
Alban Darche saxophone ténor,
arrangements, compositions
Emmanuel Bénèche cor
Pierre-Yves Le Masne cor
Hervé Michelet trompette
Matthias Quilbault tuba
Chloé Tallet, Thomas Saulet flûte
Nicolas Fargeix clarinette
Alexis Thérain guitare
Meivelyan Jacquot batterie

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Mirifique Orchestra

Fabrice Vaillant

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