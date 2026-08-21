Verdi Remix, Conservatoire de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Verdi Remix Mardi 6 octobre, 20h00 Conservatoire de Tourcoing Nord

de 6 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:10:00+02:00

Imaginons une place de village écrasée de soleil. La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi. Mais aujourd’hui, le son de l’orchestre n’est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose… La musique d’un des plus grands compositeurs italiens est “réinventée” par l’un des chefs de file du jazz moderne, Alban Darche, saxophoniste, compositeur et arrangeur

au langage virtuose et cinématographique.

DISTRIBUTION

Mirifique Orchestra

Alban Darche saxophone ténor,

arrangements, compositions

Emmanuel Bénèche cor

Pierre-Yves Le Masne cor

Hervé Michelet trompette

Matthias Quilbault tuba

Chloé Tallet, Thomas Saulet flûte

Nicolas Fargeix clarinette

Alexis Thérain guitare

Meivelyan Jacquot batterie

Conservatoire de Tourcoing 2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@atelierlyriquetg.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 66 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atelierlyriquedetourcoing.fr/share/event/228-Verdi-Remix »}]

Mirifique Orchestra

Fabrice Vaillant