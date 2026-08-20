Verger du Forez – découverte de l’abeille, Petites Cantines du Forez, Montbrison

Informations pratiques

Verger du Forez – découverte de l’abeille Mercredi 7 octobre, 14h00 Petites Cantines du Forez Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00

Venez découvrir les différents produits de la ruches et l’univers du monde apicole lors d’un après-midi découverte de l’apiculture en partenariat avec le restaurant les Petites Cantines à Montbrison.

Au programme :

– une ruchette vitrée pour découvrir le fonctionnement d’une ruche

– un apiculteur pour répondre à toutes vos questions

– un atelier cuisine (sur inscription) pour fabriquer votre propre pain d’épices

Petites Cantines du Forez 13b boulevard carnot, 42600 montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « forez@lespetitescantines.org »}]

Découverte des abeilles et atelier cuisine au miel avec le Verger du Forez

Jm.PICQ – tous droits réservés