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Verger du Forez – découverte de l’abeille, Petites Cantines du Forez, Montbrison

mercredi 7 octobre 2026 · Petites Cantines du Forez · Montbrison

Verger du Forez – découverte de l’abeille, Petites Cantines du Forez, Montbrison

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Petites Cantines du Forez
Adresse
13b boulevard carnot, 42600 montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire
Tarif
Entrée libre

Verger du Forez – découverte de l’abeille Mercredi 7 octobre, 14h00 Petites Cantines du Forez Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00

Venez découvrir les différents produits de la ruches et l’univers du monde apicole lors d’un après-midi découverte de l’apiculture en partenariat avec le restaurant les Petites Cantines à Montbrison.
Au programme :
– une ruchette vitrée pour découvrir le fonctionnement d’une ruche
– un apiculteur pour répondre à toutes vos questions
– un atelier cuisine (sur inscription) pour fabriquer votre propre pain d’épices

Petites Cantines du Forez 13b boulevard carnot, 42600 montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « forez@lespetitescantines.org »}]
Découverte des abeilles et atelier cuisine au miel avec le Verger du Forez

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